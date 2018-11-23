ليبيا_الآن| أمهل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، المصارف والجها…

#ليبيا_الآن| أمهل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، المصارف والجهات الواقعة على الطريق الدائري الثالث “الطريق السريع” بمدينة #بنغازي، حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل لنقلها من أماكنها الحالية.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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