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#ليبيا_الآن| أمهل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، المصارف والجها…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أمهل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، المصارف والجهات الواقعة على الطريق الدائري الثالث “الطريق السريع” بمدينة #بنغازي، حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل لنقلها من أماكنها الحالية.

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