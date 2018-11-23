ليبيا_الآن| أقامت إدارة برامج الحماية الصحية وتعزيز الصحة، بالتعاون مع مكتب ال…

#ليبيا_الآن| أقامت إدارة برامج الحماية الصحية وتعزيز الصحة، بالتعاون مع مكتب التعاون الفني بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الخميس، ورشة عمل خاصة بتنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم، لعمر يوم حتى 15 سنة، بمشاركة إدارة الخدمة الأجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق.
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