ليبيا_الآن | شنّت مجموعة إرهابية مسلّحة هجومًا على مركز للشرطة في بلدة #تازرب…

#ليبيا_الآن | شنّت مجموعة إرهابية مسلّحة هجومًا على مركز للشرطة في بلدة #تازربو، حيث دارت اشتباكات في محيط المركز نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 7 من أبناء مدينة تازربو، وإختطاف عميد البلدية محمد حسن خيرالله، مدير أمن تازربو العقيد عبد الحميد محمد السنوسي، وكل من السنوسي صالح خليفة، فارس حسين ونيس، سعد محمد سرور، أيمن بوبكر بونخيلة، علي عبدالله الخالدي، وفهمي محمد السنوسي
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