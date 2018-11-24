ليبيا_الآن | دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الهجوم الإرهابي على بلدية #تازر…

#ليبيا_الآن | دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الهجوم الإرهابي على بلدية #تازربو جنوب شرق #ليبيا، واستهدف مركز شرطتها، معزيًا أهالي شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين سقطوا نتيجة هذه الجريمة. ودعا المجلس الرئاسي إلى توحيد الصف والجهود لمواجهة الإرهاب أينما تواجد.
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