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#ليبيا_الآن | دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الهجوم الإرهابي على بلدية #تازر…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الهجوم الإرهابي على بلدية #تازربو جنوب شرق #ليبيا، واستهدف مركز شرطتها، معزيًا أهالي شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين سقطوا نتيجة هذه الجريمة. ودعا المجلس الرئاسي إلى توحيد الصف والجهود لمواجهة الإرهاب أينما تواجد.

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