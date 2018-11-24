ليبيا_الآن | سقط ثمانية شهداء من مدينة #تازربو إثر الهجوم الإرهابي على مركز ا…

#ليبيا_الآن | سقط ثمانية شهداء من مدينة #تازربو إثر الهجوم الإرهابي على مركز الشرطة، وهم: رئيس مركز شرطة تازربو الرائد محمد علي فرج الله، الشرطي زياد محمد خليفة قشقش، الشرطي وجدي محمد على عبدالرحمن فرج الله، الشرطي صلاح صالح ابلال، سليمان موسى سليمان، العسكري باسط محمود فرج الله، المواطن فارس عبدالحميد بوخديجة، وشخص سوداني
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