#ليبيا_الآن | دان المجلس الأعلى للدولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز شرطة #تازربو، ودعا حكومة الوفاق “إلى أداء واجبها في بسط الأمن وتأمين حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير المختطفين ومحاسبة المتورطين”. وطالب المجلس الأعلى مجلس النواب بالتعاون للإيفاء بالاستحقاقات الوطنية والإسراع بتوحيد المؤسسات لإنهاء الانقسام وحالة التشظي