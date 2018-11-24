#ليبيا_الآن | شدّد المكتب الإعلامي في وزارة خارجية حكومة الوفاق أن استقبال بعض السفراء والمستشارين السياسيين والشخصيات الدولية “حكومية أو غير حكومية”، من قبل الوزراء ومسؤولي القطاعات والإدارات والهيئات العامة وعمداء البلديات دون التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية، يعتبر إنتهاكاً للأعراف الدبلوماسية. وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليها، عقب انتحال المواطن المالطي نيفيل جافا صفة مبعوث رئيس وزراء #مالطا جوزيف موسكات، وقد تم استقباله الثلاثاء الماضي، وأجرى محادثات رسمية مع عدد من المسؤولين والوزراء بحكومة الوفاق الوطني، الأمر الذي اعتبرته الخارجية تصرف يشكل مساساً بسيادة الدولة الليبية وأمنها الوطني
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