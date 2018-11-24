#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع وفد فني من الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية برئاسة مدير عام التخطيط والخدمات الالكترونية عبد الرحمن ابودبرة، لمتابعة مشروع المدينة الذكية والذي سيتم بموجبه ربط جميع المواقع الحيوية ومداخل المدينة والتقاطعات الرئيسية بنظام كاميرات مراقبة حديثة، وستنفذه شركة ZTE.
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