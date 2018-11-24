#ليبيا_الآن | باشرت الشركة المكلّفة بأعمال صيانة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى #صبراتة التعليمي، لتوفير الأمكانيات المناسبه حتى يقوم القسم بمهامه الصحية، بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.









