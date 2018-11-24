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#ليبيا_الآن | باشرت الشركة المكلّفة بأعمال صيانة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | باشرت الشركة المكلّفة بأعمال صيانة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى #صبراتة التعليمي، لتوفير الأمكانيات المناسبه حتى يقوم القسم بمهامه الصحية، بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.





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