#ليبيا_الآن | باشرت الشركة المكلّفة بأعمال صيانة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى #صبراتة التعليمي، لتوفير الأمكانيات المناسبه حتى يقوم القسم بمهامه الصحية، بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
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