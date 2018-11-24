#ليبيا_الآن | أشرف فريق الدعم النفسي الإجتماعي في الهلال الأحمر #درنة على عدة مناشط ترفيهية بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والإتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، على مدار أسبوع، ضمن مشروع الحماية، تضمنت رسوم تشكيلية، ورسم على الوجه، وأعمال مسرحية، وموسيقى وأعمال فنية، وأعمال ترفيهية والعاب، إستهدفت المؤسسات التعليمية، ورياض الأطفال، والملاهي الشعبية، ومدارس القُدرات الذهنية والعقلية.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | باشرت الشركة المكلّفة بأعمال صيانة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى…
تم النشر منذُ 55 دقيقة
#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع وفد فني من الهيئة العامة…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | شدّد المكتب الإعلامي في وزارة خارجية حكومة الوفاق أن استقبال بعض …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | دان المجلس الأعلى للدولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز شرطة #…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك