#ليبيا_الآن | أشرف فريق الدعم النفسي الإجتماعي في الهلال الأحمر #درنة على عدة مناشط ترفيهية بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والإتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، على مدار أسبوع، ضمن مشروع الحماية، تضمنت رسوم تشكيلية، ورسم على الوجه، وأعمال مسرحية، وموسيقى وأعمال فنية، وأعمال ترفيهية والعاب، إستهدفت المؤسسات التعليمية، ورياض الأطفال، والملاهي الشعبية، ومدارس القُدرات الذهنية والعقلية.













