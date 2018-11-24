ليبيا_الآن | باشرت بلدية #أبو_سليم بأعمال فتح مسار الطريق الرابط بين مشروع الهض…

ليبيا_الآن | باشرت بلدية #أبو_سليم بأعمال فتح مسار الطريق الرابط بين مشروع الهضبة من جهة حي الاكواخ، والذي سيكون متنفساً للمواطنين على طريق الاشارة الضوئية – طريق المطار، مما يسهل حركة المرور بين المشروع ووسط ابوسليم.
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