ليبيا_الآن | باشرت بلدية #أبو_سليم بأعمال فتح مسار الطريق الرابط بين مشروع الهض…

ليبيا_الآن | باشرت بلدية #أبو_سليم بأعمال فتح مسار الطريق الرابط بين مشروع الهضبة من جهة حي الاكواخ، والذي سيكون متنفساً للمواطنين على طريق الاشارة الضوئية – طريق المطار، مما يسهل حركة المرور بين المشروع ووسط ابوسليم.









