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ليبيا_الآن | باشرت بلدية #أبو_سليم بأعمال فتح مسار الطريق الرابط بين مشروع الهض…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

ليبيا_الآن | باشرت بلدية #أبو_سليم بأعمال فتح مسار الطريق الرابط بين مشروع الهضبة من جهة حي الاكواخ، والذي سيكون متنفساً للمواطنين على طريق الاشارة الضوئية – طريق المطار، مما يسهل حركة المرور بين المشروع ووسط ابوسليم.





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