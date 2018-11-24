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#ليبيا_الآن | اتفقت #ليبيا وهولندا، على إطلاق مشروع شراكة يستهدف دعم القطاع ال…

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | اتفقت #ليبيا وهولندا، على إطلاق مشروع شراكة يستهدف دعم القطاع الحكومي من خلال برامج للتدريب في #هولندا، وتقديم الاستشارات للقطاع، إضافة للزيارات الميدانية، في ختام اللقاء الاقتصادي الليبي الهولندي أمس الجمعة. واتفق الوفد الليبي مع وزيرة الخارجية الهولندية لشؤون التعاون الدولي على السعي لعودة الشركات الهولندية للعمل في ليبيا

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