#ليبيا_الآن | أنهت الشركة العامة للمشروعات الكهربائية #سرت أعمال تجميع وتركيب البرج 105على خط 66 كيلو فولت النهر- الحنيوة، وذلك بعد تعرّض البرج للسقوط بفعل الرياح خلال المدة الماضية. ويُنتظر البدء في شد الاسلاك وشحن الخط بداية من الاسبوع المقبل.





