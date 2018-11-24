#ليبيا_الآن | أنهت الشركة العامة للمشروعات الكهربائية #سرت أعمال تجميع وتركيب البرج 105على خط 66 كيلو فولت النهر- الحنيوة، وذلك بعد تعرّض البرج للسقوط بفعل الرياح خلال المدة الماضية. ويُنتظر البدء في شد الاسلاك وشحن الخط بداية من الاسبوع المقبل.
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