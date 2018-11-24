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#ليبيا_الآن | #فيديو | سطّر الحرس البلدي #سوق_الجمعة مخالفة بحق مخبز الرغيف ا…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


#ليبيا_الآن | #فيديو | سطّر الحرس البلدي #سوق_الجمعة مخالفة بحق مخبز الرغيف الذهبي، بالتعاون مع لجنة الأزمة سوق الجمعة ومكتب تحريات #طرابلس والإدارة العامة للأمن المركزي فرع شمال طرابلس والمباحث العامة، لعدم وجود ترخيص وعدم الإهتمام بالنظافة العامة.

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