ليبيا_الآن | #فيديو | سطّر الحرس البلدي #سوق_الجمعة مخالفة بحق مخبز الرغيف ا…



#ليبيا_الآن | #فيديو | سطّر الحرس البلدي #سوق_الجمعة مخالفة بحق مخبز الرغيف الذهبي، بالتعاون مع لجنة الأزمة سوق الجمعة ومكتب تحريات #طرابلس والإدارة العامة للأمن المركزي فرع شمال طرابلس والمباحث العامة، لعدم وجود ترخيص وعدم الإهتمام بالنظافة العامة.