‫⁧‫ #ليبيا_الآن‬⁩ | أرسل جهاز الإمداد الطبي في الحكومة المؤقتة بطريق شحنة كبيرة مستعجلة من الأدوية إلى مستشفى ⁧‫ #تازربو‬⁩، شملت محاليل طبية ومواد غسيل الكلى، قُدمت للجرحى المتواجدين في المستشفى إثر الهجوم الغادر من الذي شنته الجماعات الارهابية مساء أمس الجمعة‬