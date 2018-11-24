#ليبيا_الآن | أرسل جهاز الإمداد الطبي في الحكومة المؤقتة بطريق شحنة كبيرة مستعجلة من الأدوية إلى مستشفى #تازربو، شملت محاليل طبية ومواد غسيل الكلى، قُدمت للجرحى المتواجدين في المستشفى إثر الهجوم الغادر من الذي شنته الجماعات الارهابية مساء أمس الجمعة
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