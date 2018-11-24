ليبيا_الآن | تستكمل بلدية #تاجوراء المقر الإداري الوادي الغربي اللطفة، ضمن بر…

#ليبيا_الآن | تستكمل بلدية #تاجوراء المقر الإداري الوادي الغربي اللطفة، ضمن برنامج إنشاء وصيانة بعض المؤسسات المختلفة داخل نطاق البلدية، بإشراف المجلس البلدي تاجوراء، على أن يكون جاهزًا خلال شهر فبراير 2019.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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