هل توافق على رفع شركات الطيران الليبية اسعار تذاكرها ؟

عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | أقامت إدارة الموارد البشرية في ديوان بلدية #بنغازي ملتقى ضم مسؤو…
تم النشر منذُ 11 دقيقة
#ليبيا_الآن | #فيديو | أنذر الحرس البلدي #سوق_الجمعة محلًا لبيع الخضار فى الف…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | أرسل جهاز الإمداد الطبي في الحكومة المؤقتة بطريق شحنة كبيرة …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#الرائد_اقتصاد سعر صرف الدينار مقابل العملات الدولية في السوق الموازي. #ليبي…
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك