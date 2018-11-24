ليبيا_الآن | أقامت إدارة الموارد البشرية في ديوان بلدية #بنغازي ملتقى ضم مسؤو…

#ليبيا_الآن | أقامت إدارة الموارد البشرية في ديوان بلدية #بنغازي ملتقى ضم مسؤولي التدريب في القطاعات، بحضور رئيس المجلس التسييرى الصقر بوجواري، ورئيس مجلس الخبراء للتدريب والاستشارات خليفة بلقاسم، لبحث الدور الذي يلعبه التدريب فى رفع كفاءة الموراد البشرية داخل المؤسسات والقطاعات.







