#ليبيا_الآن | دانت بعثة الأمم المتحدة الهجوم الإرهابي الذي طال بلدية #تازربو، جنوب شرق #ليبيا، مجددةً دعوتها أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين والكف عن استهدافهم امتثالًا للقانون الإنساني الدولي. كما دعت جميع الأطراف الليبية لنبذ خلافاتهم وتوحيد جهودهم الرامية لسحق الإرهاب الذي يهدد الإستقرار.