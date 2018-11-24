عاجل

#ليبيا_الآن | دانت بعثة الأمم المتحدة الهجوم الإرهابي الذي طال بلدية #تازربو، …

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | دانت بعثة الأمم المتحدة الهجوم الإرهابي الذي طال بلدية #تازربو، جنوب شرق #ليبيا، مجددةً دعوتها أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين والكف عن استهدافهم امتثالًا للقانون الإنساني الدولي. كما دعت جميع الأطراف الليبية لنبذ خلافاتهم وتوحيد جهودهم الرامية لسحق الإرهاب الذي يهدد الإستقرار.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك