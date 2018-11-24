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#ليبيا_الآن | دانت الحكومة الليبية المؤقتة الهجوم الإرهابي الغادر على بلدة #تا…

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | دانت الحكومة الليبية المؤقتة الهجوم الإرهابي الغادر على بلدة #تازربو، مشهدةً العالم على تصرفات هذه الجماعات المارقة، وفق أجندات خارجية. وجعت الحكومة المؤقتة الليبيين إلى التوحد بوجه الإرهاب.

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