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#ليبيا_الآن | #فيديو | سطّر الحرس البلدي #سوق_الجمعة مخالفة بحق معمل النعمة ل…

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


#ليبيا_الآن | #فيديو | سطّر الحرس البلدي #سوق_الجمعة مخالفة بحق معمل النعمة لصناعة عجين البريوش، بالتعاون مع لجنة الأزمة سوق الجمعة ومكتب تحريات #طرابلس والإدارة العامة للأمن المركزي فرع شمال طرابلس والمباحث العامة، لعدم وجود بعض الاشتراطات الصحية.

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