ليبيا_الآن | #فيديو | سطّر الحرس البلدي #سوق_الجمعة مخالفة بحق معمل النعمة ل…

#ليبيا_الآن | #فيديو | سطّر الحرس البلدي #سوق_الجمعة مخالفة بحق معمل النعمة لصناعة عجين البريوش، بالتعاون مع لجنة الأزمة سوق الجمعة ومكتب تحريات #طرابلس والإدارة العامة للأمن المركزي فرع شمال طرابلس والمباحث العامة، لعدم وجود بعض الاشتراطات الصحية.
#ليبيا_الآن | #فيديو | سطّر الحرس البلدي #سوق_الجمعة مخالفة بحق معمل النعمة لصناعة عجين البريوش، بالتعاون مع لجنة الأزمة سوق الجمعة ومكتب تحريات #طرابلس والإدارة العامة للأمن المركزي فرع شمال طرابلس والمباحث العامة، لعدم وجود بعض الاشتراطات الصحية.
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