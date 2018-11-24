#ليبيا_الآن | بحث أمين عام الجنة الوطنية للتربية والثقافة عبدالمنعم أبو لائحة، خلال لقاءاته المسؤولين أثناء زيارته مقر منظمة اليونسكو في #باريس ملف تمكين الليبيين من الحصول على وظائف في منظمة اليونسكو، وآلية عمل المنظمة داخل #ليبيا، ونقل تبعية اللجنة لمكتب المنظمة في #الرباط بدلًا من #القاهرة. ووافقت المنظمة على تمويل المشاريع المقدمة للمنظمة من قبل اللجنة، حيث سيتم دعم 4 مشاريع منها خلال الأسابيع المقبلة، من خلال برنامجparticipating programs.