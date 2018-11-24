ليبيا_الآن | زار المبعوث الأممي غسان سلامة بلدية #تازربو، واجتمع مع أعضاء الم…

#ليبيا_الآن | زار المبعوث الأممي غسان سلامة بلدية #تازربو، واجتمع مع أعضاء المجلس البلدي ونواب المدينة والأعيان لبحث الترتيبات الأمنية الجديدة في #طرابلس وخطة الأمم المتحدة في #ليبيا بما فيها الملتقى الوطني والانتخابات. وأكّد سلامة أنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار، تحسن الوضع في #طرابلس وانسحبت المجموعات المسلحة من بعض الأماكن وتم الشروع بتطبيق الترتيبات الأمنية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراء تعديل وزاري.







