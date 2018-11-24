#ليبيا_الآن | إنخفض سعر صرف الدولار اليوم أمام الدينار الليبي بشكلٍ طفيف اليوم السبت، مُسجلًا 5.20 د.ل مُقابل 5.26 سجله عند إغلاق السوق الموازي يوم الخميس الماضي. وكذلك انخفض اليورو ليستقر عند 5.90 د.ل مقابل 5.97 سجله الأسبوع الماضي.
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