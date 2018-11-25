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#ليبيا_الآن | إنطلقت أمس فعاليات ملتقى عمداء بلديات المنطقة الغربية، في منطقة ب…

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إنطلقت أمس فعاليات ملتقى عمداء بلديات المنطقة الغربية، في منطقة بئر الغنم في بلدية #الزاوية الجنوب، بحضور عدد من عمداء وممثلي المجالس البلدية، لمناقشة الوضع الأمني في المنطقة الغربية، وسُبل المحافظة على الاستقرار الامني، والتنسيق بين البلديات، والترتيبات الأمنية، والإصلاحات الاقتصادية.


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