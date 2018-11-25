ليبيا_الآن | إنطلق أمس اليوم العلمي لجراحة الأطفال وإشهار الجمعية الليبية لجرا…

#ليبيا_الآن | إنطلق أمس اليوم العلمي لجراحة الأطفال وإشهار الجمعية الليبية لجراحة الأطفال، في مركز #مصراتة الطبي، بحضور أكثر من مئتي طبيباً وطبيبة، ومشاركة إستشاريين وأخصائيين من مختلف المدن الليبية.
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