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#ليبيا_الآن | إنطلق أمس اليوم العلمي لجراحة الأطفال وإشهار الجمعية الليبية لجرا…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إنطلق أمس اليوم العلمي لجراحة الأطفال وإشهار الجمعية الليبية لجراحة الأطفال، في مركز #مصراتة الطبي، بحضور أكثر من مئتي طبيباً وطبيبة، ومشاركة إستشاريين وأخصائيين من مختلف المدن الليبية.





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