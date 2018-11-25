#ليبيا_الآن | أعلن تنظيم #داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على مركز الشرطة في بلدة #تازربو في صحراء جنوب #ليبيا، والذي أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص من أبناء البلدة، وشخص سوداني، إضافة إلى خطف آخرين.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | إنطلقت أمس فعاليات ملتقى عمداء بلديات المنطقة الغربية، في منطقة ب…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_منوعات أحوال الطقس المتوقعة ليوم الأحد. #ليبيا
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
من فريق عمل #ليبيا_الآن، صباح الخير يا #ليبيا! نبدأ يومنا بصورةٍ من مدينة #طر…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
تفاصيل أولية .. اشتباكات مسلحة في مدينة بني وليد
تم النشر منذُ 7 ساعات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك