#ليبيا_الآن | أعلن تنظيم #داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على مركز الشرطة في بلدة #تازربو في صحراء جنوب #ليبيا، والذي أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص من أبناء البلدة، وشخص سوداني، إضافة إلى خطف آخرين.