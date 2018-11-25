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#ليبيا_الآن | أعلن تنظيم #داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على مركز الشرطة في …

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أعلن تنظيم #داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على مركز الشرطة في بلدة #تازربو في صحراء جنوب #ليبيا، والذي أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص من أبناء البلدة، وشخص سوداني، إضافة إلى خطف آخرين.

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