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#ليبيا_الآن | سلّم سفير #ليبيا الجديد لدى #مالطا سعدون السويح أوراق إعتماده ل…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | سلّم سفير #ليبيا الجديد لدى #مالطا سعدون السويح أوراق إعتماده للرئيسة المالطية ماري لويز كوايرو بريكا، في مقر قصر الرئاسة، وبحثا خلال اللقاء سُبل التعاون الممكنة في المستقبل والعلاقات الثنائية بين البلدين.




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