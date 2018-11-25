ليبيا_الآن | سلّم سفير #ليبيا الجديد لدى #مالطا سعدون السويح أوراق إعتماده ل…

#ليبيا_الآن | سلّم سفير #ليبيا الجديد لدى #مالطا سعدون السويح أوراق إعتماده للرئيسة المالطية ماري لويز كوايرو بريكا، في مقر قصر الرئاسة، وبحثا خلال اللقاء سُبل التعاون الممكنة في المستقبل والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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