ليبيا_الآن | سلّم سفير #ليبيا الجديد لدى #مالطا سعدون السويح أوراق إعتماده ل…

#ليبيا_الآن | سلّم سفير #ليبيا الجديد لدى #مالطا سعدون السويح أوراق إعتماده للرئيسة المالطية ماري لويز كوايرو بريكا، في مقر قصر الرئاسة، وبحثا خلال اللقاء سُبل التعاون الممكنة في المستقبل والعلاقات الثنائية بين البلدين.







