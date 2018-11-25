ليبيا_الآن | بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس في مدينة #القبة مع وزير الدا…

#ليبيا_الآن | بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس في مدينة #القبة مع وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف تداعيات الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع مساء الجمعة على بلدية #تازربو، والذي راح ضحيته عدد من رجال الأمن والمدنيين. وبحث اللقاء تداعيات الهجمات المتكررة التي يقوم بها تنظيم #داعش الإرهابي على مناطق الجنوب الشرقي في #ليبيا.







