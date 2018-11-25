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#ليبيا_الآن | بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس في مدينة #القبة مع وزير الدا…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس في مدينة #القبة مع وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف تداعيات الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع مساء الجمعة على بلدية #تازربو، والذي راح ضحيته عدد من رجال الأمن والمدنيين. وبحث اللقاء تداعيات الهجمات المتكررة التي يقوم بها تنظيم #داعش الإرهابي على مناطق الجنوب الشرقي في #ليبيا.




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  • بالله عليكم ياسر من التباحث والمناقشة فانتم عاجزون ان تفعلوا شيئا الا الاكل والشرب ودخول الخلاء لتبدء و من جديد لانه ليس لكم ارادة ولاقدرة انتم وكل من في الساحة لااستثني منكم احدا فلهذا احترموا انفسكم وخذوا مرتباتكم وكلوا واشربوا وتمتعوا بالحياة ولذتها فقط

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