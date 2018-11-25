طرابلس | خروج عدد من السيارات المسلحة 14.5 وعدد من السيارات المصفحة امام مركز الشرطة العسكرية بالقرب من 7 ابريل ولم تعرف وجهته.
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ليبيا مباشر
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