ليبيا_الآن | دان مجلس النوّاب الليبي الهجوم الإرهابي على مركز شرطة #تازربو، و…

#ليبيا_الآن | دان مجلس النوّاب الليبي الهجوم الإرهابي على مركز شرطة #تازربو، والذي راح ضحيته عددًا من الشهداء. وتقدم المجلس بتعازيه للشعب الليبي وأُسر الشهداء، داعيًا الأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود ووحدة الصف لمواجهة المجموعات المارقة.