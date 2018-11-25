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#ليبيا_الآن | دان مجلس النوّاب الليبي الهجوم الإرهابي على مركز شرطة #تازربو، و…

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | دان مجلس النوّاب الليبي الهجوم الإرهابي على مركز شرطة #تازربو، والذي راح ضحيته عددًا من الشهداء. وتقدم المجلس بتعازيه للشعب الليبي وأُسر الشهداء، داعيًا الأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود ووحدة الصف لمواجهة المجموعات المارقة.

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