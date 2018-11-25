عاجل

#ليبيا_الآن | شيّعت بلدة #تازربو يوم أمس 7 من أبناءها الذين استشهدوا أثناء تصد…

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | شيّعت بلدة #تازربو يوم أمس 7 من أبناءها الذين استشهدوا أثناء تصديهم للهجوم الغادر الذي شنّه عناصر تنظيم #داعش الإرهابي يوم الجمعة على مركز شرطة تازربو.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك