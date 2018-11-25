#ليبيا_الآن | وقّعت #ليبيا إتفاق تعاون مع المجلس الدولي لزيت الزيتون، على هامش الدورة 108 للمجلس الدولي لزيت الزيتون التي عُقدت في #مدريد، #إسبانيا، لدعم ومساندة بين ليبيا والمجلس الدولي لزيت الزيتون التابع للأمم المتحدة، بهدف تقديم الدعم الفني واللوجستي لليبيا.







