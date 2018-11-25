#ليبيا_الآن | أُقيم أمس السبت ملتقًى تحت عنوان “آفاق التنمية في الجنوب الليبي”، بحضور عدد من الوزراء والوكلاء و رؤساء الهيئات في حكومة الوفاق وممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، ورجال أعمال، لبحث ضرورة توجه الدولة إلى المنطقة الجنوبية، لتكون حاضرة بقوة من أجل ضمان الأمن و الاستقرار فيها.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | #فيديو | بلديّة #القره_بوللي تصرف ميزانية الطوارئ الخاصة بالميا…
تم النشر منذُ 9 دقائق
#الرائد_أخبار بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تدين الهجوم على مركز شرطة #تازربو…
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن | #عاجل | تعرّض مدير أمن #طرابلس السابق العميد صلاح السموعي لإطلا…
تم النشر منذُ 23 دقيقة
#ليبيا_الآن | #عاجل | إصابة مدير أمن مديرية #طرابلس السابق العميد صلاح السموع…
تم النشر منذُ 29 دقيقة
أضف تعليقـك