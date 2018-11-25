#ليبيا_الآن | أُقيم أمس السبت ملتقًى تحت عنوان “آفاق التنمية في الجنوب الليبي”، بحضور عدد من الوزراء والوكلاء و رؤساء الهيئات في حكومة الوفاق وممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، ورجال أعمال، لبحث ضرورة توجه الدولة إلى المنطقة الجنوبية، لتكون حاضرة بقوة من أجل ضمان الأمن و الاستقرار فيها.





