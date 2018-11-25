ليبيا_الآن | #عاجل | إصابة مدير أمن مديرية #طرابلس السابق العميد صلاح السموع…

#ليبيا_الآن | #عاجل | إصابة مدير أمن مديرية #طرابلس السابق العميد صلاح السموعي، جراء تعرّضه لمحاولة إغتيال أمام منزله على يد مسلّحين مجهولين، ونقله إلى المستشفى بحالة حرجة.