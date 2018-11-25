ليبيا_الآن | #عاجل | إصابة مدير أمن مديرية #طرابلس السابق العميد صلاح السموع…

#ليبيا_الآن | #عاجل | إصابة مدير أمن مديرية #طرابلس السابق العميد صلاح السموعي، جراء تعرّضه لمحاولة إغتيال أمام منزله على يد مسلّحين مجهولين، ونقله إلى المستشفى بحالة حرجة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | #فيديو | بلديّة #القره_بوللي تصرف ميزانية الطوارئ الخاصة بالميا…
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_أخبار بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تدين الهجوم على مركز شرطة #تازربو…
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن | أُقيم أمس السبت ملتقًى تحت عنوان “آفاق التنمية في الجنوب الليبي”،…
تم النشر منذُ 40 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_منوعات المادة 37 في مشروع الدستور “حق التعبير والنشر”. #ليبيا
تم النشر منذُ 40 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك