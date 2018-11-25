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#ليبيا_الآن | #عاجل | إصابة مدير أمن مديرية #طرابلس السابق العميد صلاح السموع…

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | #عاجل | إصابة مدير أمن مديرية #طرابلس السابق العميد صلاح السموعي، جراء تعرّضه لمحاولة إغتيال أمام منزله على يد مسلّحين مجهولين، ونقله إلى المستشفى بحالة حرجة.

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