ليبيا_الآن | #عاجل | تعرّض مدير أمن #طرابلس السابق العميد صلاح السموعي لإطلا…

#ليبيا_الآن | #عاجل | تعرّض مدير أمن #طرابلس السابق العميد صلاح السموعي لإطلاق نار أمام منزله في منقطة خلة الفرجان من قبل مسحلين مجهولين. وأشارت بعض الجهات إلى أن استهداف السموعي كان لغرض سرقة سيارته، فيما نقلت قنوات أخرى أنه محاولة لاغتياله.
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