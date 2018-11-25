#ليبيا_الآن | إنطلقت أعمال الترميم والصيانة الجزئية في مدرسة الإستقلال في بلدية #أبو_سليم، والتي تفتقر لأبسط الشروط الأساسية وتعاني من تسرب مياه الامطار، ما سبّب تهالك سقف الفصول، إضافة لإنعدام خدمة دورات المياه. حيث تم صب سقف المدرسة من جديد وجاري العمل حالياً علي معالجة الجدران من الرطوبة.













