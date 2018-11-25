ليبيا_الآن| أقيمت مراسم تسليم وإستلام الإدارة العامة للأمن المركزي، اليوم الأح…

#ليبيا_الآن| أقيمت مراسم تسليم وإستلام الإدارة العامة للأمن المركزي، اليوم الأحد، بين عميد محمد فتح الله، والرئيس السابق للإدارة عميد جمال الباشا، حيث قام العميد محمد فتح الله بعد الإنتهاء من المراسم بجولة داخلها, للوقوف على العمل وحث أعضائها على الضبط والربط.
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