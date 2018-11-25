عاجل

#ليبيا_الآن| أقيمت مراسم تسليم وإستلام الإدارة العامة للأمن المركزي، اليوم الأح…

تم النشر منذُ 23 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقيمت مراسم تسليم وإستلام الإدارة العامة للأمن المركزي، اليوم الأحد، بين عميد محمد فتح الله، والرئيس السابق للإدارة عميد جمال الباشا، حيث قام العميد محمد فتح الله بعد الإنتهاء من المراسم بجولة داخلها, للوقوف على العمل وحث أعضائها على الضبط والربط.






عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك