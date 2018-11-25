عاجل

#ليبيا_الآن| أوقف وزير الإقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق، اليوم الأحد،رفع …

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أوقف وزير الإقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق، اليوم الأحد،رفع أسعار التذاكر الجزافي، وأعلن بأنه سيتم تطبيق قانون النشاط التجاري، بتسعير تذاكر الطيران بالظروف الطارئة، وفق التكاليف الحقيقية.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك