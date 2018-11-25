#ليبيا_الآن| أوقف وزير الإقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق، اليوم الأحد،رفع أسعار التذاكر الجزافي، وأعلن بأنه سيتم تطبيق قانون النشاط التجاري، بتسعير تذاكر الطيران بالظروف الطارئة، وفق التكاليف الحقيقية.