#ليبيا_الآن| أوقف وزير الإقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق، اليوم الأحد،رفع أسعار التذاكر الجزافي، وأعلن بأنه سيتم تطبيق قانون النشاط التجاري، بتسعير تذاكر الطيران بالظروف الطارئة، وفق التكاليف الحقيقية.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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