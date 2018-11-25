ليبيا_الآن| دعت إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، حضور حفل اف…

#ليبيا_الآن| دعت إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، حضور حفل افتتاح المعرض العام للفنون التشكيلية، بمدرسة البيروني بحي الأندلس، يومي الإثنين والثلاثاء 2/3 ديسمبر 2018.
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