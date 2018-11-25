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#ليبيا_الآن| دعت إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، حضور حفل اف…

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| دعت إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، حضور حفل افتتاح المعرض العام للفنون التشكيلية، بمدرسة البيروني بحي الأندلس، يومي الإثنين والثلاثاء 2/3 ديسمبر 2018.

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