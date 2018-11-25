ليبيا_الآن| قام فنيو الإنارة بإدارة الديزل والطوارئ #طرابلس، اليوم الأحد، بأع…

#ليبيا_الآن| قام فنيو الإنارة بإدارة الديزل والطوارئ #طرابلس، اليوم الأحد، بأعمال صيانة أعمدة الإنارة بمدينة #سرت، ولا زال العمل مستمراً بباقي الأعمدة المعطوبة؛ ببداية جزيرة الزعفران حتي جزيرة بوهادي.







