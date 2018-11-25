عاجل

#ليبيا_الآن| قام فنيو الإنارة بإدارة الديزل والطوارئ #طرابلس، اليوم الأحد، بأع…

تم النشر منذُ 26 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قام فنيو الإنارة بإدارة الديزل والطوارئ #طرابلس، اليوم الأحد، بأعمال صيانة أعمدة الإنارة بمدينة #سرت، ولا زال العمل مستمراً بباقي الأعمدة المعطوبة؛ ببداية جزيرة الزعفران حتي جزيرة بوهادي.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك