ليبيا_الآن| قام فنيو الإنارة بإدارة الديزل والطوارئ #طرابلس، اليوم الأحد، بأع…

#ليبيا_الآن| قام فنيو الإنارة بإدارة الديزل والطوارئ #طرابلس، اليوم الأحد، بأعمال صيانة أعمدة الإنارة بمدينة #سرت، ولا زال العمل مستمراً بباقي الأعمدة المعطوبة؛ ببداية جزيرة الزعفران حتي جزيرة بوهادي.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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