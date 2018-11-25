ليبيا_الآن| نظم الهلال الأحمر الليبي فرع #مصراتة، دورة في مجال رعاية المتطوعي…

#ليبيا_الآن| نظم الهلال الأحمر الليبي فرع #مصراتة، دورة في مجال رعاية المتطوعين نفسياً واجتماعياً؛ تحت شعار رعاية المتطوعين، التي استمرت لمدة يومين، بأشرف فريق الدعم النفسي والإجتماعي بالفرع.









