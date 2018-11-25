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#ليبيا_الآن| نظم الهلال الأحمر الليبي فرع #مصراتة، دورة في مجال رعاية المتطوعي…

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نظم الهلال الأحمر الليبي فرع #مصراتة، دورة في مجال رعاية المتطوعين نفسياً واجتماعياً؛ تحت شعار رعاية المتطوعين، التي استمرت لمدة يومين، بأشرف فريق الدعم النفسي والإجتماعي بالفرع.





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قناة الان

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