ليبيا_الآن| نظم الهلال الأحمر الليبي فرع #مصراتة، دورة في مجال رعاية المتطوعي…

#ليبيا_الآن| نظم الهلال الأحمر الليبي فرع #مصراتة، دورة في مجال رعاية المتطوعين نفسياً واجتماعياً؛ تحت شعار رعاية المتطوعين، التي استمرت لمدة يومين، بأشرف فريق الدعم النفسي والإجتماعي بالفرع.
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