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#ليبيا_الآن| برعاية مؤسسات المجتمع المدني بمدينة #سرت، تم تأسيس صندوق الرحمة ا…

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| برعاية مؤسسات المجتمع المدني بمدينة #سرت، تم تأسيس صندوق الرحمة الخيري، لمساعدة المرضى الغير القادرين علي العلاج، وبالأخص المصابون بأمراض الأورام السرطانية ومرضى الكلى، حيث يتلقى الصندوق اشتراكات شهرية ثابتة تبدأ من 10 دل بداية كل شهر.


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