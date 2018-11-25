ليبيا_الآن| أستمرار حملة التطعيمات الإجبارية، بمكتب الرعاية الصحية ببلدية #سر…

#ليبيا_الآن| أستمرار حملة التطعيمات الإجبارية، بمكتب الرعاية الصحية ببلدية #سرت، حيث إستقبل القسم بمكتب الرعاية الصحية باليوم الأول 298 طفل، هذا وتتوفر التطعيمات بكل المراكز الصحية بمدينة سرت وضواحيها.







