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#ليبيا_الآن| أستمرار حملة التطعيمات الإجبارية، بمكتب الرعاية الصحية ببلدية #سر…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أستمرار حملة التطعيمات الإجبارية، بمكتب الرعاية الصحية ببلدية #سرت، حيث إستقبل القسم بمكتب الرعاية الصحية باليوم الأول 298 طفل، هذا وتتوفر التطعيمات بكل المراكز الصحية بمدينة سرت وضواحيها.




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