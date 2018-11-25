ليبيا_الآن| أفتتح عميد بلدية #عين_زارة عبدالواحد البلوق، جزيرة الفردوس بالبلد…

#ليبيا_الآن| أفتتح عميد بلدية #عين_زارة عبدالواحد البلوق، جزيرة الفردوس بالبلدية، بعد الإنتهاء من أعمال رصفها.
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