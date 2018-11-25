#ليبيا_الآن| أنطلقت حملة التطعيم الإجباري، اليوم الأحد، لطلبة الصف الأول بجميع مدارس التعليم الأساسي، ببلدية #توكرة، تحت أشراف قسم الصحة المدرسية، بمكتب الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع، التابع لإدارة الخدمات الصحية – بلدية توكرة.









