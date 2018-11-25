#ليبيا_الآن| أنطلقت حملة التطعيم الإجباري، اليوم الأحد، لطلبة الصف الأول بجميع مدارس التعليم الأساسي، ببلدية #توكرة، تحت أشراف قسم الصحة المدرسية، بمكتب الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع، التابع لإدارة الخدمات الصحية – بلدية توكرة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| أفتتح عميد بلدية #عين_زارة عبدالواحد البلوق، جزيرة الفردوس بالبلد…
تم النشر منذُ 58 دقيقة
#ليبيا_الآن| أستمرار حملة التطعيمات الإجبارية، بمكتب الرعاية الصحية ببلدية #سر…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مضخات المياه سلاح المزارعين في مالي لمواجهة #الإرهاب #تمبكتو – مالي (جمال لعري…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| برعاية مؤسسات المجتمع المدني بمدينة #سرت، تم تأسيس صندوق الرحمة ا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك