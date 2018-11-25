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#ليبيا_الآن| أنطلقت حملة التطعيم الإجباري، اليوم الأحد، لطلبة الصف الأول بجميع …

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أنطلقت حملة التطعيم الإجباري، اليوم الأحد، لطلبة الصف الأول بجميع مدارس التعليم الأساسي، ببلدية #توكرة، تحت أشراف قسم الصحة المدرسية، بمكتب الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع، التابع لإدارة الخدمات الصحية – بلدية توكرة.





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