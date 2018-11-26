هل تكون #ليبيا #صومال جديدة؟



في مقال تحليلي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، رصد أوجه الشبه بين التجربة #الليبية وما حصل في #اليمن #الصومال، وذلك على ضوء الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني #ليبي دعا إليه المبعوث الأممي إلى #ليبيا “غسان سلامة” في ظل عدم حسم العديد من الأمور خاصة على الصعيد الأمني.

وذكّر المقال بما حدث في #الصومال 2012 والذي أعلن عن كتابة دستور مؤقت للبلاد يفضي إلى انتخابات، ومرت ست سنوات لم يتم تحقيق فيها ذلك حتى الآن، بسبب الوضع الأمني المتردي.

ونوه المقال إلى #اليمن بالقول: “السبب الرئيس في فشل المرحلة الإنتقالية في اليمن تزامن مع عقد مؤتمر وطني للفرقاء، الأمر الذي لم يستخدم لوضع فرضيات ومناقشة مستقبل البلاد، بقدر ما كان فرصة للفرقاء لفرض نفسها بالقوة على الأرض”.

وشدد المقال أنه من الصعب إجراء أي تعديل على الوضع في #ليبيا ما لم يحسم الملف الأمني أولًا.