#ليبياـالآن| تستعد #ليبيا لدفع375 مليون دولار إلى #الأردن مستحقة للمستشفيات الخاصة #الأردنية التي تعالج #ليبيين من أمراض مختلفة. وسيتم تسديد المبلغ على ثلاث دفعات، الأول في ديسمبر المقبل والدفعة الثانية في فبراير من العام المقبل، الدفعة الأخيرة في أبريل من العام.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
هل تكون #ليبيا #صومال جديدة؟في مقال تحليلي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، رصد أوجه…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبياـالآن| صباحكم حلو بحلاوة #العجور ( #الشماري) صباحكم خير من الجبل الأخض…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| اليوم الأحد 25 نوفمبر ، هو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة…
تم النشر منذُ 11 ساعة
أضف تعليقـك