#ليبياـالآن| تستعد #ليبيا لدفع375 مليون دولار إلى #الأردن مستحقة للمستشفيات الخاصة #الأردنية التي تعالج #ليبيين من أمراض مختلفة. وسيتم تسديد المبلغ على ثلاث دفعات، الأول في ديسمبر المقبل والدفعة الثانية في فبراير من العام المقبل، الدفعة الأخيرة في أبريل من العام.