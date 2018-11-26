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#ليبياـالآن| تستعد #ليبيا لدفع375 مليون دولار إلى #الأردن مستحقة للمستشفيات …

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| تستعد #ليبيا لدفع375 مليون دولار إلى #الأردن مستحقة للمستشفيات الخاصة #الأردنية التي تعالج #ليبيين من أمراض مختلفة. وسيتم تسديد المبلغ على ثلاث دفعات، الأول في ديسمبر المقبل والدفعة الثانية في فبراير من العام المقبل، الدفعة الأخيرة في أبريل من العام.

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