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#ليبياـالآن| صحيفة “كوريرا ديلا سيرا” #الإيطالية: إرساء السلام في ليبيا قد يكو…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| صحيفة “كوريرا ديلا سيرا” #الإيطالية: إرساء السلام في ليبيا قد يكون مقترنًا بعودة “سيف القذافي” إلى المشهد السياسي #الليبي. وزعمت الصحيفة أن ممثلي نجل #القذافي سيشاركون في المؤتمر الجامع الذي دعى له المبعوث الأممي “غسان سلامة” في يناير 2019، كما أنه سيشارك في الانتخابات المقررة العام المقبل.

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