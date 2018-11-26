ليبياـالآن| صحيفة “كوريرا ديلا سيرا” #الإيطالية: إرساء السلام في ليبيا قد يكو…

#ليبياـالآن| صحيفة “كوريرا ديلا سيرا” #الإيطالية: إرساء السلام في ليبيا قد يكون مقترنًا بعودة “سيف القذافي” إلى المشهد السياسي #الليبي. وزعمت الصحيفة أن ممثلي نجل #القذافي سيشاركون في المؤتمر الجامع الذي دعى له المبعوث الأممي “غسان سلامة” في يناير 2019، كما أنه سيشارك في الانتخابات المقررة العام المقبل.
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